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03:52 (мск), источник: Известия

МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона

Деградация отношений между Китаем и США произошла по вине американского экс-президента Дональда Трампа. Об этом 22 февраля заявил глава МИД КНР Ван И.

Источник: РИА "Новости"

«В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений. Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него», — сказал он.

Также он заявил, что Вашингтон должен отказаться от необоснованных подозрений подозрений и нормализовать отношения с Пекином. Кроме того, США должны прекратить поддерживать сепаратистские силы на Тайване.

Новость дополняется.

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