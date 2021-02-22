03:52 (мск), источник: Известия
МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона
Деградация отношений между Китаем и США произошла по вине американского
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений. Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него», — сказал он.
Также он заявил, что Вашингтон должен отказаться от необоснованных подозрений подозрений и нормализовать отношения с Пекином. Кроме того, США должны прекратить поддерживать сепаратистские силы на Тайване.
Новость дополняется.