Ереван допустил перенос подразделений с российской базы на восток страны

«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении», — сообщил министр.
Арутюнян отметил, что Ереван заинтересован в расширении российской базы, поскольку это автоматически повлечет наращивание военного потенциала совместной группировки войск обеих стран.
При этом глава Минобороны подчеркнул, что необходимости размещать вторую военную базу России в Армении нет. «Думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», — сказал Арутюнян.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства обороны России и МИД Азербайджана.
102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 году на базе договора о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении. Ее основой стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа.
База имеет гарнизон как в самом Гюмри, расположенном в 126 км к северу от Еревана, так и в столице республики. Численность личного состава — около 4 тыс. человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ.
Вооруженные столкновения в НКР между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября и продлились до 9 ноября. Стороны применяли тяжелое вооружение, авиацию. Обе стороны сообщали о нескольких тысячах погибших среди военных и мирного населения.
После подписания в ноябре 2020 года трехстороннего мирного соглашения между Ереваном, Баку и Москвой часть территорий Карабаха отошла под контроль Азербайджана, а база в Гюмри стала логистическим центром для российской миротворческой миссии в регионе.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.