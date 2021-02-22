В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сказала Яровая, уточнив, что подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма.
Среди других авторов — председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Все — члены фракции «Единая Россия». По словам Яровой, инициатива уже поддержана и коллегами из других фракций.
Яровая уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.
«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества», — пояснила вице-спикер.
Депутат подчеркнула, что «никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути». Яровая также напомнила, что поправками к Конституции РФ была закреплена «безусловная нравственная ценность» подвига народа в Великую Отечественную войну и предлагаемые нормы позволят гарантировать это.
«Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества, — резюмировала Яровая. — Парламент по вопросам защиты исторической памяти всегда занимает консолидированную позицию».