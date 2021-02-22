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13:49 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье журналистам сообщила вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

Источник: РИА "Новости"

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сказала Яровая, уточнив, что подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма.

Среди других авторов — председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Все — члены фракции «Единая Россия». По словам Яровой, инициатива уже поддержана и коллегами из других фракций.

Яровая уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.
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«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества», — пояснила вице-спикер.

Депутат подчеркнула, что «никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути». Яровая также напомнила, что поправками к Конституции РФ была закреплена «безусловная нравственная ценность» подвига народа в Великую Отечественную войну и предлагаемые нормы позволят гарантировать это.

«Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества, — резюмировала Яровая. — Парламент по вопросам защиты исторической памяти всегда занимает консолидированную позицию».

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