«Справедливая Россия» официально сменила название

Короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду», уточнил на заседании лидер политической силы Сергей Миронов.
Также введены должности сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в устав.
Первая — сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая — сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии.
Как добавил Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».
Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму.
Руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил в конце января.