Кто бы ее ни троллил: Лукашенко назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире

«Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее», — заявил белорусский президент.
По его словам, производство вакцины «Спутник V» в Белоруссии начнется в марте: «Это серьезная поддержка, если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией».
При этом Лукашенко заявил, что республика планирует осенью запустить в производство собственную вакцину от коронавирусной инфекции.
«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину», — сказал он.
Белорусский лидер также поблагодарил Путина за решение открыть железнодорожное сообщение: «Думаю, недалек тот момент, когда мы откроем и автомобильное движение. У нас проблем нет. Мы не закрыты».
Во время официальной части (которая сейчас завершилась) переговоров президент России напомнил Минску, что Россия до сих является самым крупным инвестором для республики. Путин также сказал, что нужно объединять усилия со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусом.
Лукашенко заметил, что из 33 дорожных карт по интеграции Белоруссии и России осталось шесть-семь, над которыми продолжают работать правительства обеих стран. Он добавил, что республика компенсирует падение потребления российского газа после ввода АЭС за счет развития химического производства.
Белорусский президент также выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с Путиным с глазу на глаз.
«Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения», — сказал Лукашенко.
После завершения официальной части переговоров, которая длилась около часа, Лукашенко и Путин перешли к катанию на лыжах, после чего последует обед, к которому присоединится экс-президент России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.