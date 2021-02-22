Генсек ООН предупредил о риске контроля над поведением из-за сбора данных

«Информационное освещение пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность в более общем плане в том, что касается все более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации», — сказал Гутерриш.
По словам Гутерриша, эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определенные поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и новых отраслей предпринимательства, которые способствуют все большей концентрации богатства и усилению неравенства.
«Данные о нас используются также для формирования нашего сознания и манипулирования нашим восприятием, причем это происходит совершенно незаметно для нас самих», — сказал Гутерриш.
Он отметил, что правительства могут использовать такие данные для контроля над поведением своих собственных граждан. «Все это не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век. Это происходит здесь и сейчас. И это требует серьезного обсуждения», — заключил Гутерриш.
В Москве в связи с пандемией осенью работодателей обязали сообщать властям сведения о переведенных на дистанционную работу сотрудниках, в том числе номера мобильных телефонов, автомобилей, а также социальных карт и проездных билетов. За невыполнение требований для юрлиц были предусмотрены штрафы от 100 тыс. руб.
Требование передавать властям данные о сотрудниках пыталась оспорить в суде «Роскомсвобода». Иск от лица организации подали Фонд развития цифровых прав и юрист Саркис Дарбинян, ответчиками были Собянин и правительство Москвы, однако суд его отклонил. В мэрии указывали, что перечисленные данные без указания ФИО или иных сведений не позволяют установить владельца и не считаются персональными.