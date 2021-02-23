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00:04 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Спортмастер» решил продолжить работу на Украине, несмотря на санкции Зеленского

«Спортмастер-Украина» назвала ошибочным решение украинских властей о введении санкций против материнской компании Sportmaster Operations. Она пообещала продолжить работу в стране.

«“Спортмастер-Украина” работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле, и нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности», — говорится в заявлении компании, которое привела Ассоциация ретейлеров Украины.

В сообщении утверждается, что включение Sportmaster Operations в санкционный список — ошибочный прецедент, который ничем не аргументирован и вызывает много вопросов. Ответы на эти вопросы не могут дать даже ведущие юристы Украины, добавили представители компании.

Гендиректор «Спортмастер-Украина» Людмила Кныш заявила «Интерфакс-Украина», что «Спортмастер» продолжает работать, соблюдая все национальные и международные законы. Она отметила, что обязательства перед клиентами и партнёрами выполняются в полном объёме.

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Зеленский ввел санкции против «Спортмастера»

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против Sportmaster Operations, зарегистрированной в Сингапуре. По данным СПАРК, это юрлицо владеет 100% российской сети «Спортмастер». На Украине ему принадлежит 99% ООО «Спортмастер-Украина», ещё 1% — зарегистрированной в Сингапуре Sport & Fashion Management.

Согласно решению украинского президента, компании запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Помимо этого, ретейлер больше не сможет самостоятельно ввозить продукцию, а также привлекать для этого представителей иностранных государств.

Известный украинский бизнесмен, владелец ТРЦ Dream Town и сети ресторанов «Шахерезада» Александр Меламуд подсчитал потери от санкций против «Спортмастера». По его мнению, Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, а около 4000 сотрудников останутся без работы.

Компанию «Спортмастер» в начале 1990-х годов основали уроженцы Украины братья Николай и Владимир Фартушняки. Сеть насчитывает 495 магазинов спортивных товаров в 230 городах на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Китая. Супермаркеты «Спортмастера» работают во всех региональных центрах Украины, указано на сайте компании. Первый магазин в стране открыли в 2001 году. На начало 2021-го в сети числится около 30 магазинов в 15 украинских городах. Ежегодно их посещают более 10 млн покупателей.

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