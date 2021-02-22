Премьер Великобритании предложил план отмены ограничений из-за COVID-19

20:31 (мск), источник: РБК
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Согласно плану, ограничения будут отменять в четыре этапа в зависимости от эпидемиологической ситуации. Первый этап, который должен начаться с 8 марта, — в Англии должны открыться школы, гражданам разрешат общаться один на один в парках и в других общественных местах. С 29 марта планируется разрешить встречи в группах до шести человек.
Начало второго этапа намечено на 12 апреля. Предполагается, что с этой даты откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и библиотеки. На третьем этапе, который, согласно плану, начнется не раньше 17 мая, власти рассмотрят вопрос возобновления международного авиасообщения. Также с этой даты планируется открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. К 21 июня власти планируют снять оставшиеся ограничения на социальные контакты.
Голосование по дорожной карте снятия ограничений должно состояться в палате общин в начале марта.
Эти послабления касаются Англии. Власти остальных
Джонсон подчеркнул, что постепенное снятие ограничений будет возможно при четырех условиях: продолжение программы массовой вакцинации населения, наличие данных о снижении смертности и числа госпитализаций в результате вакцинации, отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения
Также премьер сообщил, что все взрослые люди в стране получат первую дозу вакцины до конца июля. Сейчас первый укол сделан четверти населения страны — 17,7 млн человек. Прививки в стране делают препаратами американской компании Pfizer и
За последние сутки в Великобритании выявили 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов составило 215. Всего в Великобритании умерли 120,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом.