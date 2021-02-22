Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 февраляДень рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
21:50 (мск), источник: ТАСС

США внесли связанное с «Северным потоком — 2» судно «Фортуна» в новый список санкций

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США внесли еще в один санкционный список судно «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и его собственника — компанию «КВТ-Рус». Это следует из сообщения, размещенного в понедельник на сайте американского Минфина.

Источник: РИА "Новости"

19 января предыдущая администрация США объявила об ограничительных мерах в отношении «Фортуны» и «КВТ-Рус». Тогда рестрикции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Brent от TradingView

Сейчас же на сайте Минфина указано, что «Фортуна» и «КВТ-Рус» также вносятся в санкционный список в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин не приводит.

Как сообщали в пятницу американские законодатели, Госдеп США в докладе для Конгресса перечислил «Фортуну» и «КВТ-Рус» в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2». Подготовка соответствующего доклада требовалась от администрации США в соответствии с оборонным бюджетом на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года), в который был включен PEESCA.

Ранее директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с ТАСС выразил мнение, что санкции против баржи «Фортуна», которая достраивает газопровод «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят.

Баржа «Фортуна» стояла на якоре у германского порта Росток, а 6 февраля приступила к укладке труб в водах Дании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу
Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Хоккеист Панарин покинул расположение клуба НХЛ из-за скандала
Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото
Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована
Авто
Какие штрафы и ужесточения ожидают российских автовладельцев Автомобилистов ждёт несколько важных нововведений, связанных с доработками автомобиля
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Популярные темы на «Детях»
А вы бы работали? 287
Развод родителей 255
Меган Маркл 187
Зачем замуж? 165
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь