США внесли связанное с «Северным потоком — 2» судно «Фортуна» в новый список санкций

19 января предыдущая администрация США объявила об ограничительных мерах в отношении «Фортуны» и «КВТ-Рус». Тогда рестрикции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.
Сейчас же на сайте Минфина указано, что «Фортуна» и «КВТ-Рус» также вносятся в санкционный список в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин не приводит.
Как сообщали в пятницу американские законодатели, Госдеп США в докладе для Конгресса перечислил «Фортуну» и «КВТ-Рус» в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2». Подготовка соответствующего доклада требовалась от администрации США в соответствии с оборонным бюджетом на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года), в который был включен PEESCA.
Ранее директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с ТАСС выразил мнение, что санкции против баржи «Фортуна», которая достраивает газопровод «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят.
Баржа «Фортуна» стояла на якоре у германского порта Росток, а 6 февраля приступила к укладке труб в водах Дании.