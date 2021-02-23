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00:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС разработает новые санкции против Белоруссии

Евросоюз приступил к подготовке новых санкций в отношении Белоруссии, а также мер поддержки белорусской оппозиции, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: Reuters

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — сказал Боррель на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По его словам, поддержка оппозиционных неправительственных организаций со стороны ЕС — это «оказание помощи белорусскому народу в его законном требовании демократии».

Боррель не уточнил, кого планируется включить в санкционный список ЕС.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о недостаточности ограничительных мер ЕС в отношении Минска. По ее словам, санкций «смехотворно мало». Она считает, что в черный список должно попасть не только высшее руководство страны, но также судьи и работники силовых структур, а их детям необходимо запретить въезд в ЕС.

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