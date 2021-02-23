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07:14 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил боеспособность вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Источник: Reuters

Президент также выразил особую благодарность ветеранам — «великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Он отметил, что благодаря их «немеркнущему героизму» в России «так крепки традиции патриотизма».

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«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием. <…> Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга», — сказал он в поздравлении с Днем защитника Отечества на телеканале «Россия-24».

Путин подчеркнул, что одним из свидетельств укрепления авторитета вооруженных сил является усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям. «Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища — на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества. И уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам», — добавил он, отметив, что именно от офицеров зависит дух воинской службы.

«Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. <…> От всего сердца поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровью и всего самого доброго», — подытожил президент.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».

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