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03:45 (мск), источник: Российская газета

Минтруд нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию

Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости (имеется в распоряжении «Российской газеты»).

Источник: Агентство «Москва»

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.

Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

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Есть еще и особые обстоятельства. Например, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу.

А вот периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно просто необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж сейчас не включаются. Но работники все чаще стали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И суды встают на сторону работников.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 г. по 1 октября 2020 г. судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено — 221 906 (91%). Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А Пенсионный фонд сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.

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