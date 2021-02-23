Жителей Чехии обязали носить респираторы или по две маски сразу

Глава ведомства уточнил, что гражданам также разрешено использовать маски с наночастицами.
Данная мера, которая начала действовать с понедельника, 22 февраля, является обязательной во всех публичных местах, где фиксируется большое количество людей, например магазинах и общественном транспорте.
«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», — сказал Блатный.
По его словам, лучше всего использовать респираторы со степенью защиты не ниже FFP2 (модель KN95).
Минздрав Чехии принимает такое решение на фоне риска распространения «британского» штамма коронавируса в стране.
Ранее во Франции была создана убивающая COVID-19 защитная маска.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.