Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
08:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Киргизия зарегистрировала «Спутник V»

Минздрав Киргизии официально зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства. Дата начала вакцинации не уточняется. С начала пандемии в Киргизии COVID-19 выявили у 85 тыс. человек, умерли 1,5 тыс.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
08:29 (мск)Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак (“Спутник V”)», — сказал представитель пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, регистрация препарата позволит провести вакцинацию населения «в ближайшее время».

Конкретные даты он не назвал.

Вакцину «Спутник V» разработал научный центр имени Гамалеи, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал ее. Применение препарата одобрено более чем в 30 странах. Вакцина также эффективна в отношении британского штамма коронавируса.

 Песков рассказал, почему Путин до сих пор не генерал
Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Минтруд расширит дающие право на досрочную пенсию списки работ
Евросоюз скорректировал черный список офшоров
Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди для Европы
В нескольких регионах России ожидается аномальный холод
США расширили санкции против «Северного потока-2»
Германия выделит €10 млн на помощь семьям на востоке Украины
Жителей Чехии обязали носить респираторы или по две маски сразу
Новости партнеров
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Горячие темы на Авто
Вера... 359
Техосмотру нашли выход из ситуации Требования к операторам ТО будут упрощены 165
день недели - суббота 167
Малыш и папа... 155
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 331
А вы бы работали? 299
Развод родителей 285
С 23 февраля! Картинки. 246
Новости партнеров
Простое упражнение с пальцами мгновенно снимает головную боль
На большого льва напали 20 гиен. Финал битвы удивил всех
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь