08:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Киргизия зарегистрировала «Спутник V»
Минздрав Киргизии официально зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила
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«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2
Конкретные даты он не назвал.
Вакцину «Спутник V» разработал научный центр имени Гамалеи, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал ее. Применение препарата одобрено более чем в 30 странах. Вакцина также эффективна в отношении британского штамма коронавируса.