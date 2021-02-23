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09:24 (мск), источник: РБК

В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

В Грузии арестовали оппозиционного депутата Нику Мелию, возглавляющего партию Саакашвили. Депутата обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года.

Источник: AFP 2020

Сотрудники полиции штурмовали офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и арестовали ее лидера Ника Мелия. Кадры задержания показал «Первый канал» Грузинского телевидения.

По данным телеканала, Мелия был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.

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По информации телеканала «Рустави 2», во время штурма офиса ЕНД силовики применили слезоточивый газ. Об этом также сообщил портал «Новости Грузия». По его данным, силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине.

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период его руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы появившейся в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, а сам Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД — главной оппозиционной силой.

Суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. До этого депутат, который обвиняется в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был освобожден под залог. 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета.

Причиной организованных оппозицией акций протеста, начавшихся в Тбилиси в июне 2019 года, стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте. Во время него депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих и полиции тогда пострадали несколько сотен человек.

Добровольно сдаться властям Мелия отказался и с 16 февраля находился в офисе своей партии, где собрались его сторонники. Они не пускали в здание сотрудников полиции.

На фоне разногласий с однопартийцами, вызванных решением об аресте Мелии, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. 22 февраля парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили.

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