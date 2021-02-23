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12:04 (мск), источник: ТАСС

Главы МИД G7 заявили о недопустимости жесткого подавления мирных протестов в Мьянме

Министры иностранных дел стран Группы семи также осуждают репрессии против противников произошедшего в стране военного переворота.

Источник: AFP 2020

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Подавление мирных протестов в Мьянме с применением насилия недопустимо, и все ответственные за это должны понести наказание. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Группы семи (G7), распространенном во вторник утром внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

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«Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза решительно осуждаем насилие, примененное силами безопасности Мьянмы в отношении мирных демонстрантов», — говорится в документе. «Военные и полиция должны проявлять максимальную сдержанность, уважать права человека и международное право. Использование боевых патронов против безоружных людей недопустимо. Любой, кто несет ответственность за подавление мирных протестов с применением насилия, должен быть призван к ответственности», — заявляют министры.

Авторы документа также осуждают репрессии против противников произошедшего в стране военного переворота, подавление свободы слова и «свободы выражения мнений, в том числе с помощью отключения интернета и внесения драконовских изменений в законодательство». Главы МИД G7 настаивают на «отмене режима чрезвычайного положения» и требуют «предоставления полного гуманитарного доступа» для защиты наиболее уязвимых групп населения.

«Мы остаемся едины в осуждении переворота в Мьянме. Мы призываем к немедленному и безусловному освобождению тех, кто подвергся произвольному задержанию, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, а также продолжаем поддерживать народ Мьянмы в его стремлении к демократии и свободе», — подчеркивается в тексте заявления.

После переворота санкции против некоторых членов нового руководства Мьянмы ввели Великобритания, Канада и США. О готовности применения ограничительных мер заявил также Евросоюз.

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