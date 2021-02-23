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14:26 (мск), источник: ТАСС

Украина подала в ЕСПЧ иск против России

Киев обвинил Москву в «политических убийствах оппонентов», однако конкретных обвинений в заявлении не содержится.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России. В опубликованном во вторник заявлении страсбургского суда указывается, что Киев обвинил Москву в «политических убийствах оппонентов», однако конкретных обвинений в заявлении не содержится.

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Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21.

Киев утверждает, что убийства «являются постоянной административной практикой» со стороны России. По версии украинской стороны, «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны-члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта», говорится в коммюнике ЕСПЧ.

Правительство Украины также утверждает, отмечается в пресс-релизе, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц».

Украинское правительство считает, что в данном случае речь идет о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»).

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