16:34 (мск), источник: Life.ru
Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре
Оппозиция также продолжает требовать новых парламентских выборов.
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Нынешняя власть Грузии стремится установить в стране диктатуру. Такое заявление сделала лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
«Население Грузии не смирится с тем, что предлагают ему власти — установление диктатуры. Это будет катастрофой, так как речь идёт о будущем нашей страны», — сказала она журналистам.
Лидеры партий оппозиции намерены начать консультации с аккредитованными в Тбилиси послами иностранных государств и международными организациями. Бурджанадзе добавила, что оппозиция продолжает требовать от властей назначения новых парламентских выборов, а также немедленного освобождения Ники Мелии.
Напомним, что Мелию задержали с применением силы. Он проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.