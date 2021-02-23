Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
17:40 (мск), источник: ТАСС

Экс-генпрокурор Украины Рябошапка получил награду Госдепа за борьбу с коррупцией

При этом в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка Руслана Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший украинский генпрокурор Руслан Рябошапка, отправленный в отставку из-за отсутствия результатов в борьбе с коррупцией, получил учрежденную Госдепартаментом международную награду за успешную борьбу с ней. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация [президента США Джо] Байдена признает, что в борьбе с этими проблемами мы добьемся успеха только совместными усилиями с преданными делу партнерами, включая смелых людей, которые возглавляют антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами», — отметил дипломат.

Читайте также
На Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса компании AstraZeneca

В связи с этим Блинкен объявил об учреждении новой международной награды за борьбу с коррупцией. Ее лауреатами, помимо Рябошапки, стали еще 11 человек. «Они вдохновляют нас и многих своих коллег, преследующих эти идеалы по всему миру», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США совместно со своими иностранными партнерами «только за последние два года взыскали и вернули украденные государственные активы на сумму более $1 млрд».

О Рябошапке

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка генерального прокурора страны Руслана Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции. 5 марта Верховная рада выразила ему недоверие. На его пост 17 марта решением президента была назначена Ирина Венедиктова.

Как заявил Рябошапка в июне прошлого года, прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma, членом правления которой являлся сын нынешнего американского лидера. По словам экс-генпрокурора, были проверены «тысячи старых материалов дел» по Burisma и «аудит завершен». Рябошапка заверил, что при этом на него не оказывалось давления.

Рябошапка был генеральным прокурором Украины с августа 2019 года по март 2020 года. Находясь в должности, он объявил о проверке старых дел в рамках реформы прокуратуры, в том числе и связанных с Burisma.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Украина подала в ЕСПЧ иск против России
Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил позицию
Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре
Новостройки замерли в ожидании: цены стагнируют
Сергей Зверев удивил соцсети армейским фото
Ниагарский водопад покрылся льдом (видео)
Hi-Tech
С Марса получены невероятные кадры (видео) Это снимало сразу четыре камеры
Горячие темы на Авто
Вера... 361
Техосмотру нашли выход из ситуации Требования к операторам ТО будут упрощены 165
Малыш и папа... 158
день недели - суббота 168
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь