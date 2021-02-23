18:59 (мск), источник: ТАСС
Меркель считает, что Германия столкнулась с третьей волной пандемии
Тем не менее, канцлер Германии отметила, что нужно продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных мер.
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БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии. Такое мнение она выразила во вторник во время заседания фракции ХДС / ХСС в Бундестаге.
«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», — приводит ее слова телеканал RTL. Тем не менее, по мнению Меркель, рабочая группа под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных мер.
С 16 декабря в ФРГ действует жесткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны. Встречаться в частных домах и квартирах позволено только максимум с одним человеком из другого домохозяйства. В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно носить защитные маски. Карантин пока действует до 7 марта.
Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что британский вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на