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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси заявил, что 35-й президент страны Джон Кеннеди был убит по приказу бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никиты Хрущева (1894−1971).

Источник: AFP 2020

Об этом пишет New York Post со ссылкой на книгу «Дракон: секретная война Кремля против Америки», написанную Вулси и генерал-лейтенантом тайной полиции коммунистической Румынии Ионом Михаем Пачепой, сбежавшим в США в 1978 году.

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Авторы книги утверждают, что убить Кеннеди Ли Харви Освальду приказал сам Хрущев. Позже якобы в КГБ операцию сочли рискованной и передумали, однако Освальда такое положение дел не устроило. «Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать. Освальду подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года», — пишут Вулси и Пачепа.

Объясняя свою точку зрения, Пачепа и Вулси отмечают, что доказательства, подтверждающие точку их зрения, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, однако там так много кодовых слов, что никто не понял его значения. «Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, “товарищем Костиным”, который принадлежит Тринадцатому отделу КГБ по убийствам за рубежом», — подчеркивается в книге. Утверждается, будто бы в Москве пытались завербовать Освальда еще с 1957 года.

Джон Кеннеди, один из наиболее популярных американских политиков, ставший в 1961 году самым молодым в истории страны президентом, был убит 22 ноября 1963 года. Во время следования президентского кортежа по улицам Далласа в Кеннеди несколько раз выстрелили. Первая пуля попала ему сзади в шею и вышла из горла, вторая попала в голову. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда, которого через несколько дней застрелил в тюрьме житель Далласа Джек Руби. Позже Руби умер в тюрьме.

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