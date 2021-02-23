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22:11 (мск), источник: ТАСС

Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

Источник: AP 2020

«Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 “О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

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В своем указе президент Украины поручил министерству иностранных дел сообщить в Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто.

В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. В частности, страна прекратила свое участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

В феврале Украина вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

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