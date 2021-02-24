04:51 (мск), источник: Lenta.Ru
США и Канада объединились для противостояния Китаю
США и Канада объединились для противостояния Китаю. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам видеоконференции с
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По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам.
«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.
Страны также договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и о запуске расширенного
«Канада и США — это не только жизненно важные партнеры или союзники по НАТО, приверженные общей обороне.
Ранее президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».
22 февраля глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона. По его словам, деградация