10:52 (мск), источник: Lenta.Ru
В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил
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«“Искандеры” у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», — сказал парламентарий.
По его словам, соответствующим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе. «Когда человек ищет, чтобы он был не виновен, он и “Искандеры” приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты», — добавил он.
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