Путин подписал закон об ужесточении штрафов для митингующих

Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 10 февраля и одобрен Совфедом 17 февраля этого года. Согласно ему, граждане, собравшие средства на организацию и проведение публичных мероприятий, но не предоставившие в соответствующий уполномоченный орган отчет о расходовании этих денег, будут оштрафованы на 10−20 тыс. руб., должностные лица — 20−40 тыс. руб., компании — 70−200 тыс. руб.
Также выплачивать штрафы будут люди, перечисляющие средства на организацию массовых мероприятий тем, кто не вправе вести подобную деятельность. За нарушение данной нормы граждане должны будут платить 10−15 тыс. руб., должностные лица — 15−30 тыс. руб., компании — 50−100 тыс. руб.
При этом человек, не следующий законным требованиям полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы или Росгвардии при исполнении теми обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также пытающийся помешать им, будет обязан выплатить от 2 до 4 тыс. руб. вместо 500 руб., как это было раньше, или пробыть под административным арестом до 15 суток, или отработать на обязательных работах 120 часов. При повторении данного нарушения сумма возрастет до 10−20 тыс. руб., срок ареста увеличивается до 30 суток, а часы обязательных работ — до 200.