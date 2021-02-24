13:05 (мск), источник: Коммерсантъ
В Кремле не обсуждают возможность отказа от призыва
Вопрос о полном отказе от призыва в армию не обсуждается, заявил
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«Военная служба остается конституционной обязанностью граждан РФ. Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан РФ», — сказал Песков журналистам во время
«Насколько мне известно, сейчас
Вопрос об отмене обязательного призыва и переходе к контрактной службе периодически поднимается в СМИ. В частности, службу в армии на днях раскритиковал артист Дмитрий Нагиев. «(Оцениваю службу.—"Ъ») как бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке или другими путями. Надеюсь, что сейчас в армии