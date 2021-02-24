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14:09 (мск), источник: Ведомости

Грузия откроет границы для россиян с отрицательным тестом на коронавирус

Россияне с 1 марта 2021 г. смогут въезжать в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщил в ходе брифинга премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Источник: РИА "Новости"

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее с подобными условиями в Грузию могли попасть только граждане стран-участниц Евросоюза. Жителям других государств нужно было пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса на 23 февраля, за сутки в Грузии коронавирус обнаружили у 493 человек. Максимальный показатель был зафиксирован ранее, 5 декабря 2020 г. — 5450 новых случаев. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 269 438 жителей страны. Из них 3463 умерли.

В России показатели суточного прироста зараженных коронавируса также снижаются с начала года. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 человек, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у более 4,2 млн россиян. Из них скончались 84 430 человек.

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