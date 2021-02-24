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16:31 (мск), источник: РБК

Путин на коллегии ФСБ предупредил о новых провокациях против России

Президент заявил, что против страны ведется «целенаправленная информационная кампания» с бездоказательными обвинениями, в том числе связанная с пандемией коронавируса. По его словам, готовятся новые провокации в этой сфере.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Против России готовятся новые провокации, связанные с борьбой с пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, которое проходит в очном формате. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, против России ведется «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями». В том числе проводятся попытки поставить под сомнение достижения российской медицины в борьбе с коронавирусом.

«Кстати говоря, многие наши партнеры весьма доброжелательно относятся к нашим результатам в этой сфере, готовы с нами сотрудничать, и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. Тем не менее вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, и благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере», — сказал президент.

Путин также упомянул санкционное давление со стороны стран Запада, попытки «вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры» России, а также действия иностранных спецслужб.

«Хочу повторить: подобные линии в отношении России абсолютно бесперспективны», — заявил президент, подчеркнув, что Москва готова к диалогу на основе взаимного доверия и уважения.

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За время пандемийного года у России несколько раз возникали разногласия с Западом по поводу мер борьбы с распространением коронавируса. Так, страна первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, это произошло в начале августа. Однако в США заявили, что не примут результатов испытаний российского препарата, так как не уверены в его безопасности. Занимавший тогда должность главы аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что в США «высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения», и подчеркнул, что этим жертвовать нельзя.

Европейский регулятор также не дал согласия на использование в ЕС российской вакцины, однако единственная страна Союза — Венгрия — самостоятельно зарегистрировала препарат. В Брюсселе критиковали решение Будапешта и попытки договориться с Россией о поставках вакцины.

Помимо этого весной 2020 года западные СМИ высказали предположения о том, что в России занижается статистика смертности от коронавируса. В частности, газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах может быть выше. Издание привело слова эксперта, который утверждал, что в столице не зарегистрировали около 70% летальных исходов, в других регионах — около 80%.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун направил в адрес редакции письмо, в котором заявил, что столичные власти уверены в точности данных, так как в каждом случае делается вскрытие.

На этом фоне представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что против России началась дезинформационная кампания.

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Мария Лисицына

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