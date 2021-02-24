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18:00 (мск), источник: RTVi

Службы безопасности: атака на Капитолий 6 января была скоординирована

Бывший начальник полиции Капитолия Стивен Сунд заявил на слушаниях в Конгрессе, что не ожидал «скоординированного нападения». Об этом 24 февраля сообщает канал CBS News.

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Трое из четырех чиновников, которые уже дали показания, ушли в отставку вскоре после штурма.

«Эти преступники готовились к настоящей войне», — заявил Сунд.

По его словам, нападавшие принесли с собой специальное оборудование: альпинистское снаряжение, химический спрей, взрывчатку.

Более того, «по периметру оцепления были взорваны две самодельные бомбы, чтобы отвлечь полицейских от здания Капитолия».

При этом, по словам бывшего начальника охраны, он не получал со стороны федеральных разведслужб каких-либо предупреждений о потенциальной возможности атаки на Капитолий.

«Да, мы ожидали повышенного уровня насилия и появления у Капитолия вооруженных людей, но ничто из этих данных не давало возможности даже спрогнозировать или представить то, что мы увидели», — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Роберт Конти, в свою очередь, сказал законодателям, что был «ошеломлен» тем, сколько времени потребовалось Пентагону, чтобы развернуть войска Национальной гвардии с целью нейтрализовать беспорядки.

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Отчет ФБР о том, что что протестующие «готовились к нападению», по неизвестным причинам не поступил силовикам Капитолия накануне осады здания. В ФБР утверждают противоположное.

«Это, разумеется, не последнее слушание по этому делу», — подытожила одна из инициаторов слушаний в Конгрессе Эми Клобучар. Она уточнила, что на следующей неделе в Конгресс будут вызваны должностные лица Пентагона для дачи показаний о размещении войск Национальной гвардии у здания Капитолия.

6 января, незадолго до того, как покинуть свой пост, 45-й президент США Дональд Трамп на митинге в свою поддержку заявил о фальсификации выборов главы государства и призвал сторонников прийти к Капитолию, где утверждались итоги голосования. В итоге в здание ворвались тысячи его сторонников. В результате беспорядков погибли пять человек.

После этого демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В январе Палата представителей вынесла ему импичмент. «За» высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов. После этого обвинение направили в Сенат.

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