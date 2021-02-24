Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году

«Решением правительства в стратегию добавили задачу по планированию мероприятий по восстановлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. — прим. ред.) и обеспечения готовности к охране этого участка украинской границы», — говорится в сообщении пресс-службы украинского кабмина по итогам заседания.
Целью этих изменений называется приведение документа в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины. «Учитывая европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, ключевым результатом Стратегии управления границами является готовность и способность к охране внешних границ ЕС в пределах государственной границы Украины после обретения полноправного членства в ЕС», — говорится в сообщении.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.