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03:05 (мск), источник: РБК

Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд в США иностранцев

Президент США Джо Байден в среду отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Источник: AP 2020

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствие экс-президент дважды продлевал указ.

Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США.

«Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», — объяснил свою позицию глава государства.

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После вступления в должность Байден отменил несколько указов, принятых Трампом. В начале февраля он распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Такую практику ввел Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».

Позже в Госдепартаменте сообщили о намерении вернуться в Совет по правам человека при ООН, откуда Трамп вывел страну тремя годами ранее. 19 февраля Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности.

В этот же день Вашингтон отозвал прошение администрации предыдущего президента в ООН о возобновлении санкций против Ирана. При Трампе США вышли из «ядерной сделки» и снова начали санкционное давление на Тегеран. Байден заявлял о готовности восстановить сделку с Ираном.

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