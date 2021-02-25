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11:32 (мск), источник: Известия

Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование генерального штаба Вооруженных сил страны о его отставке является попыткой военного переворота.

Источник: AP 2020

«Расцениваю заявление генерального штаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики (центральная площадь Еревана — Ред.) прямо сейчас», — написал премьер на своей странице в Facebook в четверг, 25 февраля.

Пашинян добавил, что в скором времени он намерен обратиться к общественности в прямом эфире.

Ранее в этот же день Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В распространенном Генштабом ВС заявлении указывается, что кабмин не способен принимать адекватные решения в кризисной для народа ситуации.

Военные также призвали воздержаться от применения силы против народа.

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Накануне несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ). Члены оппозиционного «Движения спасения родины» призывали студентов и преподавателей присоединиться к требованию отставки Пашиняна, они также выкрикивали лозунг «Армения без Никола».

Координатор «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет ежедневно проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Активисты требуют отставки Пашиняна, на которого оппозиция возложила ответственность за «капитуляцию» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный в том числе президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития.

25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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