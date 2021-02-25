13:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль назвал ситуацию в Армении внутренним делом страны
Москва с тревогой следит за ситуацией в Ереване, но считает ее внутренним делом Армении, заявил
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«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. Полагаем что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — сказал Песков журналистам во время
Он не стал отвечать на вопрос о том, может ли Россия стать посредником в урегулировании политической ситуации в Армении.
Генштаб Армении выразил протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвав это «антигосударственным и безответственным шагом». Накануне он назвал несерьезными слова Пашиняна о ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников выйти на площадь Республики. Пашинян планирует выступить там в 16:00 (15:00 мск).
Никол Пашинян ответил журналистам на замечание