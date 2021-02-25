13:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Обострение политической ситуации в Армении. Главное
Генштаб Армении заявил, что вооруженные силы страны требуют отставки премьера и правительства
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«Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — говорится в заявлении Генштаба. Минобороны Армении его пока не прокомментировало.
Никол Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота. «Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Полиция и другие правоохранительные органы обеспечат безопасность», — написал Пашинян в Facebook.
Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики к 14:00 по местному времени (13:00 мск). Премьер назвал ситуацию в стране напряженной, но управляемой. «Мы должны договориться, что столкновений у нас не будет, — заявил он. — Внутри Армении у нас нет врагов». По словам Пашиняна, заявление военных было эмоциональной реакцией. Никол Пашинян подчеркнул, что он и его семья не собираются бежать из Армении.
«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию», — заявил