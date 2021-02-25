Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Большинство россиян захотели получать корпоративную пенсиюБолее трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. руб. в месяц
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Обострение политической ситуации в Армении. Главное

Генштаб Армении заявил, что вооруженные силы страны требуют отставки премьера и правительства из-за увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна после комментариев об «Искандерах».

6
фотографий
6
фотографий

«Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — говорится в заявлении Генштаба. Минобороны Армении его пока не прокомментировало.

Никол Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота. «Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Полиция и другие правоохранительные органы обеспечат безопасность», — написал Пашинян в Facebook.

Премьер-министр сообщил, что освободил от должности начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян пока не подписал приказ.

Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики к 14:00 по местному времени (13:00 мск). Премьер назвал ситуацию в стране напряженной, но управляемой. «Мы должны договориться, что столкновений у нас не будет, — заявил он. — Внутри Армении у нас нет врагов». По словам Пашиняна, заявление военных было эмоциональной реакцией. Никол Пашинян подчеркнул, что он и его семья не собираются бежать из Армении.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Онлайн-трансляция
Газета.Ру
Событий пока нет
Источник трансляции: Газета.Ру
Следите за развитием темы Попытка переворота в Армении
 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
К 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых
«Нужен прямой контакт»: можно ли заразиться COVID-19 через еду
Эксперты разъяснили, что такое корпоративная пенсия
Адвокат рассказала, что запрещено делать в собственной квартире
Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоина
Полиция разыскивает неизвестного, отправляющего людям деньги
Тигр, переходивший дорогу в Хабаровском крае, попал на видео
Здоровье
В Тюменской области умер заразившийся гаффской болезнью Ранее сообщалось, что диагноз «гаффская болезнь» подтвердили у двух человек, которых доставили в больницу из деревни Ишменева.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Метеорологи рассказали о глобальном похолодании в России
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Новости партнеров
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Ещё в 2015 году данные о "дворце" были опровергнуты прокуратурой Швейцарии
Михалков назвал гонорары артистов, призвавших к беспорядкам в России
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Почему у Андрея Мягкова не было детей
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь