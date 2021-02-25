13:48 (мск), источник: Коммерсантъ
«У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений»
Оппозиция Армении получила мощное подкрепление — со стороны Генштаба.
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Генштаб вооруженных сил потребовал немедленной отставки премьера страны Никола Пашиняна и его правительства. Непосредственной причиной этого стало увольнение замначальника ведомства, который раскритиковал заявление Пашиняна о том, что российские ракеты «Искандер» якобы были некачественными. В ответ армянский премьер тут же уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики. Параллельно с этим людей на улицы выводит и оппозиция. В Кремле заявили, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Армении.
«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки
Напомним, что еще в 2020 году аналогичное заявление сделал католикос всех армян Гарегин II, однако светские власти в целом оставались верны премьеру и выполняли приказы, в том числе о разгоне антиправительственных демонстраций.
В интервью местному изданию 1in.am армянский премьер заявил, что российские ракеты «Искандер», якобы примененные армянскими войсками во время прошлогоднего конфликта в Карабахе, показали себя плохо и «взорвались только на 10%». Отвечая на вопрос журналиста, как так может быть, Пашинян добавил: «Не знаю. Может, оружие 80-х годов». При этом азербайджанская армия в ходе войны заявляла об ударах ракетами «Смерч», «Точка У» и «Эльбрус», но не «Искандер».
Когда же журналисты издания Yerevan Today попросили Тирана Хачатряна прокомментировать слова главнокомандующего, он рассмеялся и сказал, что срабатывание ракет лишь на 10% совершенно невозможно. В тот же вечер замначальника Генштаба был уволен.
«Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба и начальника Генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, в котором военные требуют моей отставки», — рассказал о последовательности событий сам Никол Пашинян, выйдя в эфир на странице в Facebook.
Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на
Оппозиционное «Движение по спасению Родины» призвало своих сторонников собраться на площади Свободы, чтобы выразить поддержку Генштабу. Другая политическая сила — партия «Процветающая Армения» — назвала заявление Генштаба переломным моментом. «Заявление вооруженных сил и Генерального штаба встать рядом с народом и государственностью является переломным. Мы призываем Никола Пашиняна не идти на гражданскую войну, не проливать внутри страны армянскую кровь, не сеять вражду между армянами. У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений», — говорится в заявлении партии.
Таким образом, оппозиция дала понять, что намерена повышать ставки в этой игре.
«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении, — заявил в четверг
Кирилл Кривошеев