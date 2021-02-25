19:26 (мск), источник: Известия
В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России
Борьбе с бедностью в России препятствуют несколько факторов, но власти не собираются останавливаться и продолжат борьбу. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил
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«Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны, а неудачи в ней объясняются различными факторами, которые мешают работе», — объяснил представитель Кремля.
Он заверил, что Кремль не собирается опускать руки.
Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно. Без этой темы не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию, и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе.
12 февраля представитель Кремля заявил, что ситуация со снижением доходов россиян требует дальнейшей скоординированной работы, которая уже ведется. Он отметил, что данные Росстата говорят о необходимости проведения работы над повышением доходов жителей России.
Путин подчеркнул, что одними из ключевых вызовов являются