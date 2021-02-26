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15:01 (мск), источник: RTVi

Австралия приняла закон о плате для IT-гигантов за размещение новостей

Парламент Австралии одобрил закон, который обязывает крупные IT-компании платить за размещение новостей местных СМИ. Об этом 25 февраля сообщил в твиттере главный казначей страны Джош Фрайденберг.

«Кодекс ведения переговоров с ведущими мировыми СМИ, принятый правительством [премьер-министра Скотта] Моррисона, одобрил парламент. Этот закон поможет уравнять правила игры», — написал Фрайденберг.

«Закон закрепит за новостными медиакомпаниями право на справедливое вознаграждение за контент, который они создают. Также он поможет поддержать журналистику в Австралии», — указано в совместном заявлении Фрайденберга и министра связи Пола Флетчера.

Отдельно платить за размещение контента компании обяжут в том случае, если они не смогут договориться с медиакомпаниями напрямую, отмечает телеканал 9News. При этом законопроект приняли в более мягкой версии, чем планировалось изначально. В частности, корпорациям дадут на переговоры с медиакомпаниями два месяца, после чего вопросом займется государство.

Через год после вступления новых правил в силу власти изучат их эффективность и определят, нужна ли им доработка.

Австралия стала первой страной, где размещение контента на крупных платформах регулируется государством.

Схожие меры сейчас разрабатывают власти Великобритании и Канады. Кроме того, обсуждение подобных шагов идет в Европарламенте.

В январе Google пригрозила властям Австралии отключить свой поисковик в стране, если закон о плате за размещение контента для IT-гигантов примут. По мнению компании, новые правила нарушают принципы работы интернета в нынешнем его виде. Вскоре после этого Facebook запретил распространять новостные заметки пользователям и СМИ из Австралии.

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