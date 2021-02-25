ЕС продлил санкции против Белоруссии

«Сегодня Совет ЕС постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении ЕС.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье заявила о недостаточности ограничительных мер ЕС в отношении Минска. По ее мнению, санкций «смехотворно мало».
В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.