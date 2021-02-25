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21:57 (мск), источник: Daily Storm

Пешком по шпалам из КНДР: дипломаты вернулись в Россию, толкая дрезину с детьми

Возвращение сотрудников российского посольства в КНДР из-за закрытых в связи с пандемией границ стало настоящим приключением. Дипломатам и их семьям пришлось 32 часа ехать на поезде, два часа на автобусе, а затем пешком толкать дрезину с багажом по железной дороге, чтобы перейти границу с Россией. На родине их встретил автобус, который отвез в аэропорт.

«25 февраля на Родину вернулись восемь россиян-сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что при пересечении пешего участка сотрудникам посольства и их семьям пришлось «заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей».

﻿"Единственным мужчиной маленького отряда и главным ﻿"двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная", — добавили в пресс-службе министерства.

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На российской пограничной станции Хасан возвращающихся россиян встретили коллеги из представительства МИД РФ во Владивостоке, где уже ожидал предоставленный властями Приморского края автобус. Транспорт доставил людей в аэропорт, отметили в ведомстве.

В январе власти КНДР усилили меры по борьбе с COVID-19 на границах с другими государствами, в основном с Южной Кореей. По официальной версии Пхеньяна, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Свои действия власти объяснили ростом заболеваний в соседних странах.

3 февраля КНДР приняла решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск.

До усиления карантинных мер между странами два раза в месяц курсировал поезд по маршруту Пхеньян — Москва, раз в месяц следовал один вагон из Пхеньяна в Хабаровск, и четыре раза в месяц два вагона отправлялись из Москвы до приграничной станции Туманган.

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