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22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации по уничтожению боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии президента России Владимира Путина в спецоперации по уничтожению боевиков. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе, возглавляемой Асланом Бютукаевым, был нанесен при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции.

Кадыров поблагодарил Путина за то, что под его руководством был впервые в истории уничтожен международный терроризм.

Глава республики также согласился с заявлением российского президента, сделанным на коллегии ФСБ, о том, что результаты данной спецоперации по ликвидации боевиков крайне значимы.

20 января на окраине села Катар-Юрт в Чечне прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, в том числе Бютукаев. После этого Кадыров заявил, что республику можно считать свободной от террористов.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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