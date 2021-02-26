04:30 (мск), источник: Известия
Новый постпред США при ООН заявила о «возвращении» страны на мировую арену
Новый постоянный представитель США при ООН Линда
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В своем кратком обращении к журналистам после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред заявила, что США знают, что нужно делать, начиная от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру.
«Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась и Америка вернулась», — повторила в речи дипломат слова президента США Джозефа Байдена, сказанные им на инаугурации.
23 февраля сенат США утвердил Линду