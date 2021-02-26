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10:13 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что Россия лучше других стран проходит пандемию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия проходит пандемию значительно лучше большинства зарубежных стран, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в РФ последствия распространения новой коронавирусной инфекции преодолеваются «значительно лучше, чем в большинстве стран мира». «Это результат наших ученых и практиков», — сказала она на открытии в доме Российского исторического общества на выставке, посвященной вирусологии.

Глава Роспотребнадзора отметила, что создание в стране сразу трех вакцин от коронавируса является «невероятным результатом».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 112,6 млн человек, около 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 212 100 случаев заражения, выздоровели 3 767 664 человека, умерли 84 876. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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