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15:07 (мск), источник: Известия

ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора на 2021 год в России установили в декабре прошлого года, они не могут быть повышены для населения. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в пятницу, 26 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения», — отметили в антимонопольной службе.

До настоящего времени регулятор в установленном порядке не был ознакомлен с инициативой Минприроды о включении в тарифы средств на будущую рекультивацию полигонов, у которых заканчивается срок службы, в тариф на вывоз мусора для населения.

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В ФАС добавили, что активно работают над регулированием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и принимают все возможные меры, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу.

«Служба продолжает внимательно следить за изменением тарифов для населения», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне РБК со ссылкой на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, сообщало, что министерство предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, у которых истекает срок службы.

По его словам, средний размер тарифной надбавки должен составить более 32 рублей в год на человека. Расчет выполнили с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 куб. м на человека в год.

Замглавы Минприроды Светлана Радченко отметила, что предложение еще не обсуждали с другими министерствами и профессиональным сообществом.

В декабре прошлого года заместитель руководителя ФАС Виталий Королев рассказал «Известиям», что в 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ, в том числе на вывоз мусора, в среднем по России определен в размере 4%. Повышение произойдет 1 июля.

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