Козлов назвал дураком предложившего оплачивать полигоны за счет населения

Глава Минприроды Александр Козлов раскритиковал предложение рекультивировать старые мусорные полигоны за счет населения, которое высказал директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов. Комментарий министра опубликован в Telegram-канале пресс-службы Минприроды.
Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию.
Александр Козловглава Минприроды
Он добавил, что сейчас, напротив, обсуждаются меры для снижения финансовой нагрузки на население за утилизацию отходов.
«Сейчас на площадке Российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты в рамках расширенной ответственности производителей, [меры] должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — отметил глава Минприроды.
Земцов выступил с предложением рекультивировать мусорные полигоны за счет населения 25 февраля на заседании Общественного совета Минприроды, сообщал РБК. «Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — сказал он. По словам Земцова, такое увеличение тарифа не является критичным для населения и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не высказывала против него возражений.
В то же время замглавы Минприроды Светлана Радченко отметила, что предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом. По ее словам, средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет около 90 руб. в месяц (1080 руб. в год). То есть Земцов предложил его увеличить примерно на 3%.
Радченко заметила, что нужно внимательно подойти к предложению по увеличению тарифа, назвав его «прогнозным вариантом». По ее словам, если тариф не будет пересмотрен, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.
Виктория Полякова, Людмила Подобедова