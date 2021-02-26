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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут

США предупредили российских военных о готовящемся ударе по Сирии за четыре или пять минут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что США находятся в Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права.

Источник: AFP 2020

«Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром (цитата по «РИА Новости»).

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Российский министр также отметил, что США, по некоторым данным, вообще не собираются никогда уходить из Сирии. «Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», — сказал он.

Москва намерена прояснить этот вопрос с Вашингтоном, сообщил Сергей Лавров. «Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», — заявил глава МИД России. Он подчеркнул, что очень важно возобновить контакты по политико-дипломатической линии.

Ранее ВС США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат силам, поддерживаемым Ираном. Нанесение ударов одобрил президент США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

В МИД РФ после этого призвали США уважать суверенитет и целостность Сирии. Россия решительно осуждает удары США по Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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