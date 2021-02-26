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16:44 (мск), источник: Известия

Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины», заявил в пятницу, 26 февраля, президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2020

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — говорится в сообщении.

Глава украинского государства также добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма.

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Ранее в феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и Донбассе.

В конце декабря Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России «адской, а не священной», и выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти слова бахвальством, подчеркнув, что независимо от любых выпадов и угроз Украина не получит Крым.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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