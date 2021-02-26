Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки «Спутника V»

Уточняется, что лидеры стран провели телефонный разговор, инициатором выступила австрийская сторона.
«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины “Спутник V”, а также налаживания ее совместного производства», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о поддержании плотных контактов по данному вопросу по линии профильных ведомств, пишет «Газета.ру».
Ранее в феврале профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер назвал российскую вакцину «Спутник V» эффективной и надежной, как автомат Калашникова.
Кроме того, австрийская газета Wiener Zeitung заявила, что Европа испытала «шок» от произведенной в России вакцины против коронавируса «Спутник V». Как уточняется в публикации, поначалу Запад скептически отнесся к разработке препарата, причиной стали множественные стереотипы о России.
Тем не менее стране удалось «преподнести миру много сюрпризов» в области вооружений, медицины и других сфер.
«Спутник V», ставший первой в мире вакциной от COVID-19, входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.
Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.