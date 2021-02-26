Байден: США никогда не признают аннексию Крыма Россией

«Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина и большинство государств—членов ООН не признают Крым и Севастополь российскими регионами. На Украине сегодня, 26 февраля, учрежден День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в память о событиях 2014 года. Джо Байден считает, что Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины».
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Он сообщил о подписании указа, направленного на «деоккупацию» территорий, и сказал, что у Украины «вырвали сердце» в 2014 году.
В феврале власти Украины в рамках урегулирования в Донбассе предложили унифицировать подходы к «временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму». Россия раскритиковала документ.