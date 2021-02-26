$12,5 млн из своего кошелька. Раскрыты траты Канье Уэста на провальную предвыборную кампанию

О выдвижении на пост американского лидера Канье Уэст сообщил в своём твиттере 4 июля 2020 года, то есть всего за четыре месяца до выборов.
Рэпер пообещал в случае победы запретить аборты, вакцинацию и смертную казнь, а также сменить структуру управления Белым домом на схему в стиле вымышленного государства Ваканды из комиксов про «Чёрную пантеру».
Уэст потратил на избирательную кампанию из своих денег $12,5 млн, сообщил журнал People со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии. Ещё $2 млн он привлёк в качестве внешнего финансирования.
Выборы в США традиционно выигрывает кандидат от Республиканской партии или от Демократической партии. Демократу Джо Байдену, который в итоге победил на выборах, удалось собрать на свою кампанию более $1 млрд, а проигравшему Дональду Трампу — $811 млн.
Уэсту пришлось потратить половину ($7,5 млн) выделенных на кампанию средств только лишь, чтобы его имя оказалось в бюллетенях. Рэпер начал предвыборную гонку слишком поздно, и в итоге его допустили до участия в выборах в 12 штатах из 50.
Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Канье Уэст получил на них всего лишь 66 000 голосов. Для сравнения: за Байдена проголосовало более 81 млн человек, за Трампа — свыше 74 млн человек.
Многие изначально не рассматривали кампанию Канье Уэста как серьёзную. Его коллега по цеху 50 Cent заявил, что Уэст был кандидатом-спойлером, которого нанял штаб Дональда Трампа. В своём комментарии для Billboard 50 Cent также намекнул, что Уэст вряд ли всерьёз собирался соперничать с кем-то, кто только что дал ему $2 млн.