Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
20:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

$12,5 млн из своего кошелька. Раскрыты траты Канье Уэста на провальную предвыборную кампанию

Американский рэпер Канье Уэст потратил $12,5 млн собственных средств на предвыборную кампанию 2020 года. При этом у него изначально не было шансов стать президентом США.

Источник: Reuters

О выдвижении на пост американского лидера Канье Уэст сообщил в своём твиттере 4 июля 2020 года, то есть всего за четыре месяца до выборов.

Рэпер пообещал в случае победы запретить аборты, вакцинацию и смертную казнь, а также сменить структуру управления Белым домом на схему в стиле вымышленного государства Ваканды из комиксов про «Чёрную пантеру».

Уэст потратил на избирательную кампанию из своих денег $12,5 млн, сообщил журнал People со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии. Ещё $2 млн он привлёк в качестве внешнего финансирования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выборы в США традиционно выигрывает кандидат от Республиканской партии или от Демократической партии. Демократу Джо Байдену, который в итоге победил на выборах, удалось собрать на свою кампанию более $1 млрд, а проигравшему Дональду Трампу — $811 млн.

Новость
Канье Уэст объявил себя Моисеем, отказался выпускать музыку и показал Путина

Уэсту пришлось потратить половину ($7,5 млн) выделенных на кампанию средств только лишь, чтобы его имя оказалось в бюллетенях. Рэпер начал предвыборную гонку слишком поздно, и в итоге его допустили до участия в выборах в 12 штатах из 50.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Канье Уэст получил на них всего лишь 66 000 голосов. Для сравнения: за Байдена проголосовало более 81 млн человек, за Трампа — свыше 74 млн человек.

Многие изначально не рассматривали кампанию Канье Уэста как серьёзную. Его коллега по цеху 50 Cent заявил, что Уэст был кандидатом-спойлером, которого нанял штаб Дональда Трампа. В своём комментарии для Billboard 50 Cent также намекнул, что Уэст вряд ли всерьёз собирался соперничать с кем-то, кто только что дал ему $2 млн.

Киркоров задолжал 70 млн рублей по кредитам
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
СМИ сообщили о задержании богатейшего депутата России
ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Снимки российского детства попали в финал престижного конкурса
США за несколько минут предупредили Россию об ударе по Сирии
Падение биткоина обернулось трейдерам потерей миллиарда долларов
Здоровье
Вредно ли вставать рано утром? В нашей пятничной рубрике «А это вредно?» разбираемся в насущном вопросе.
Кино
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России По словам фигуристки, документальный проект расскажет о красоте и гостеприимстве нашей страны
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 454
Просто поболтать. 287
Преждевременные роды 95
Модный дом Moschino 83
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь