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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст хочет закрепить в законодательстве термин «коррупционное правонарушение»

Минюст России разработал законопроект, который на законодательном уровне вводит определение «коррупционное правонарушение». По мнению ведомства, это упростит процедуру взыскания имущества у коррупционеров.

Источник: РИА "Новости"

Минюст предлагает следующее определение: «Коррупционное правонарушение — противоправное деяние… выразившееся в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность».

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В ведомстве отмечают, что термин уже используется в законодательстве, но при этом его определение в нем еще не закреплено.

«Определение коррупционного правонарушения и его закрепление в профильном законодательстве позволят уточнить подлежащее конфискации имущество, полученное в связи с совершением коррупционных правонарушений», — говорится в пояснительной записке к документу.

В середине февраля Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, расширяющий круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за коррупцию. Теперь уголовную ответственность могут понести все, кто выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

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